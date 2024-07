São Paulo tem queda de 19,56% nos roubos e furtos de celulares

Foram 144.414 ocorrências entre e janeiro e maio deste ano, comparadas a 179.527 no mesmo intervalo de 2023

Divulgação/Polícia Civil Celulares apreendidos em operação da Polícia Civil de São Paulo



O Estado de São Paulo registrou uma redução significativa nos casos de roubos e furtos de celulares entre janeiro e maio de 2024. Foram 144.414 ocorrências no período, comparadas a 179.527 no mesmo intervalo de 2023, representando uma queda de 19,56%, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública. Em 2023, foram reportados 425.554 casos de furtos e roubos de celulares, enquanto em 2022 o número foi de 442.731, indicando uma diminuição de aproximadamente 4%. Esses dados foram destacados em relatório da empresa de seguros Kakau, que as obteve por meio da Lei de Acesso à Informação.