Sete em cada 10 transações bancárias em 2023 foram via celular

Um levantamento recente revelou que sete em cada dez transações bancárias realizadas no Brasil em 2023 foram feitas pelo celular. A pesquisa, conduzida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com a Deloitte, destacou o crescimento significativo do uso de tecnologias digitais no setor bancário. No total, foram realizadas 186 bilhões de transações bancárias no ano passado, das quais 79% ocorreram de forma digital, incluindo aplicativos de bancos, mensagens e sites. Entre 2019 e 2023, as transações bancárias via smartphones aumentaram 251% no país. Apenas no ano passado, foram registradas 130,7 bilhões de operações por meio de celulares, representando um crescimento de 22% em relação ao ano anterior. O volume de transações via Pix cresceu 74% entre 2022 e 2023, passando de 24 bilhões em 2022 para 42 bilhões em 2023, conforme dados do Banco Central.

Publicado por Luisa Cardoso