São Paulo vai exigir passaporte da vacina para entrada em estabelecimentos, diz prefeito

Segundo Ricardo Nunes, locais que desrespeitarem a nova regra serão multados; expectativa é que documento seja oficialmente apresentado ainda nesta semana

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A ideia é que o documento seja usado para entrada em comércios, bares e restaurantes, locais de serviços e em eventos



A cidade de São Paulo vai tornar obrigatória a apresentação de um passaporte da vacina contra a Covid-19 para entrada em estabelecimentos. A informação foi anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes nesta segunda-feira, 23, durante coletiva de imprensa. A ideia é que o documento seja oficialmente apresentado ainda nesta semana e seja usado para entrada em comércios, bares e restaurantes, locais de serviços e em eventos. “Os estabelecimentos só vão poder aceitar pessoas que estejam com a vacina, esse é o passaporte. Se os estabelecimentos tiverem pessoas sem a vacina e for observado pela Vigilância Sanitária eles vão levar multa. Para que evite isso, estamos oferecendo mecanismo para que possam identificar quem tomou a vacina”, afirmou.

De acordo com o prefeito, o cidadão poderá baixar o aplicativo e-SaudeSP para comprovar a imunização em dia ou apresentar o documento físico. A proposta busca restringir o acesso de pessoas que estão com a 2ª dose atrasada – 211 mil no município – ou daqueles que recusaram a vacinação. Também nesta segunda-feira, a prefeitura de São Paulo iniciou a vacinação de adolescentes de 12 a 15 anos com comorbidades. Para ter acesso à imunização, é necessário que os jovens estejam acompanhados de um responsável e apresentem documentos que comprovem a condição de saúde.