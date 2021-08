Cerca de 350 mil pessoas ainda não se vacinaram contra a Covid-19 no Rio

Estatística pode refletir uma defasagem em números ligados ao censo da população, feito em 2010; ao todo, 80 mil cidadãos estão com a segunda dose atrasada

EFE/EPA/JAGADEESH NV Segundo os especialistas, somente com as duas doses é que o ciclo vacinal está completo



Cerca de 350 mil pessoas ainda não comparecem aos postos de saúde do Rio de Janeiro para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A avaliação é que estatística preocupante pode refletir uma defasagem em números ligados ao censo da população, feito em 2010. Ao mesmo tempo, a Prefeitura também enfrenta outro desafio: 80 mil pessoas não tomaram a segunda dose dos imunizantes, sendo que a maioria por temor a reações. Segundo os especialistas, somente com as duas doses é que o ciclo vacinal está completo. No Rio, a preocupação maior é com os idosos, já que a cidade virou epicentro nacional da variante Delta. Com isso, tanto a capital quanto o Estado querem aplicar uma terceira dose, mas faltam imunizantes. Na última sexta-feira, o Rio entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para conseguir a liberação de doses. Com composto em falta, o Rio de Janeiro não adotou repescagem para pessoas que perderam a data da vacinação e, agora, vê a imunização de adolescentes ameaça. Um levantamento da Prefeitura mostrou que a maioria dos internados na rede pública de saúde, mais de 90%, não se vacinou contra a Covid-19, enquanto uma parcela pequena tomou apenas a primeira dose.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga