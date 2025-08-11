Sargento do Exército mata mulher e filha no litoral paulista

Autor do crime foi Pedro Henrique Martins dos Santos que, após cometer o ato, tirou a própria vida; incidente ocorreu madrugada do Dia dos Pais, dentro da residência da família, em Santos

Tomaz Silva/Agência Brasil Investigação está sendo conduzida pela Polícia Civil, que agora busca esclarecer todos os detalhes da tragédia



Uma mulher de 21 anos, identificada como Gabrielly Simões Silva, e sua filha de apenas um ano foram mortas em Santos, litoral de São Paulo. O autor do crime foi o sargento do Exército, Pedro Henrique Martins dos Santos, que, após cometer o ato, tirou a própria vida. O incidente se deu na madrugada do Dia dos Pais, dentro da residência da família.

Os corpos foram descobertos pela Polícia Militar, que foi chamada por vizinhos alarmados com a situação. Ambas as vítimas apresentavam ferimentos causados por disparos de arma de fogo, e a mãe parece ter tentado proteger a criança durante o ataque. A pistola de 9 mm utilizada no crime foi apreendida e será submetida a uma análise pericial.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O caso foi classificado como feminicídio seguido de suicídio. O Comando Militar do Sudeste do Exército Brasileiro expressou pesar pela situação e informou que a investigação está sendo conduzida pela Polícia Civil, que agora busca esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA