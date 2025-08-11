Polícia procura homem que atirou em policial militar em Paraisópolis

No último fim de semana, as investigações avançaram com a prisão de Gabriel Vieira dos Santos, de 28 anos, acusado de roubar a arma do agente após o ataque

A polícia de São Paulo está em uma intensa busca por Kauan Alison dos Santos, de 19 anos, suspeito de ter atirado em um cabo da Polícia Militar durante uma abordagem na comunidade de Paraisópolis, localizada na zona sul da capital. O cabo Johannes Kennedy Santana Lino foi atingido no pescoço, mas já recebeu alta hospitalar. Este incidente ocorreu em meio a operações policiais na região do Morumbi, que têm como foco o combate ao crime organizado. As autoridades acreditam que o suspeito possa estar escondido dentro da própria comunidade. No último fim de semana, as investigações avançaram com a prisão de Gabriel Vieira dos Santos, de 28 anos, acusado de roubar a arma do policial após o ataque. Ele foi localizado na região metropolitana de São Paulo.

Além de Gabriel, um terceiro homem foi detido por gravar imagens do crime e incitar a violência. Este indivíduo estava armado e portava seis celulares no momento de sua prisão. A detenção de Gabriel foi realizada por policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), enquanto o terceiro homem foi capturado pela Polícia Militar.

