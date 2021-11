Saúde receberá doses suficientes para cumprir meta de distribuir vacinas para todo o público-alvo

Serão entregues pelos laboratórios contratados pela pasta 61 milhões de unidades ainda no mês de novembro e de 136 milhões em dezembro

REUTERS/Remo Casilli/23.02.2021 Brasil tem cerca de 90% da população adulta com ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19



O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira, 4, que receberá quase 200 milhões de vacinas contra a Covid-19 até dezembro, o suficiente para cumprir a meta de distribuir imunizantes para todo o público-alvo. Serão entregues pelos laboratórios contratados pela pasta 61 milhões de unidades ainda no mês de novembro e de 136 milhões em dezembro. “Trago uma boa notícia! Até o fim de dezembro, vamos receber quase 200 milhões de doses de vacina Covid-19. Com essas doses, vamos cumprir a meta de disponibilizar vacinas para toda a população-alvo até o fim do ano”, anunciou o ministro Marcelo Queiroga em suas redes sociais. O Brasil tem cerca de 90% da população adulta com ao menos uma dose da vacina contra a doença. “Os números mostram um grande avanço no combate à Covid-19 em nosso país. Temos mais de 90% da população adulta com a 1ª dose e uma queda de 90% nos óbitos desde o pico da pandemia. A maior Campanha de Vacinação do Brasil segue fazendo história”, completou Queiroga.