Governo manifesta pesar pela morte de Olavo de Carvalho e cita legado do escritor

A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) manifestou pesar pela morte do escritor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, que morreu na noite desta segunda-feira, 24, em Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos. Segundo comunicado da família, o filósofo de 74 anos estava hospitalizado, mas a causa da morte não foi divulgada. No Twitter, a Secom citou legado de Olavo de Carvalho com mais de 40 livros publicados “e milhares de horas de aulas” e o denominou como um “defensor da liberdade e escritor prolífico”, que “oxigenou o debate público brasileiro e inseriu no mercado editorial do país e popularizou centenas de autores”. “Defendeu a primazia da consciência individual; apresentou uma inédita e inigualável teoria sobre os quatro discursos aristotélicos; teceu valiosas considerações sobre o conhecimento por presença e originais análises sobre as etapas do desenvolvimento da personalidade humana; além de inúmeras outras contribuições que inspiraram e influenciaram dezenas de milhares de alunos e leitores.”

Além da Secom e do presidente Jair Bolsonaro, membros do governo, ex-ministros e outras autoridades políticas também lamentaram a morte de Olavo de Carvalho, considerado um guru do bolsonarismo. Entre eles está Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, que agradeceu ao filósofo e afirmou que o “mundo perdeu uma de suas mentes mais brilhantes e uma pessoa com um grande coração”. Por sua vez, Onyx Lorenzoni disse que os ensinamentos do professor e “sua luta na defesa da liberdade permanecerão para sempre”. A ministra Damares Alves disse receber a notícia com tristeza. “Arauto que há anos nos anunciava os perigos do comunismo e de como combatê-lo. A sua esposa Roxane, filhos e netos, deixo meu mais sincero abraço e oro para que Deus os conforte neste momento de dor!”, também falou no Twitter. A deputada Carla Zambelli disse que o Brasil perdeu “um de seus gigantes, mas sua obra continuará viva”. VIVA. Estará para sempre na mente e no coração do nosso povo, professor. Gratidão”, afirmou.

Veja outras manifestações pela morte de Olavo de Carvalho:

Como medir a obra de um filósofo? Uma das formas é pelo grau de comprometimento que ele tem de buscar a verdade, sacrificando todo e qualquer tipo de interesse. Isto o professor fez ao longo de toda a sua vida, tendo até mesmo de sair da sua amada pátria. pic.twitter.com/sCzXv9GRKr — Carol De Toni (@CarolDeToni) January 25, 2022

Faleceu Olavo de Carvalho. Uma pessoa especial. Opiniões fortes. Personalidade forte. Trouxe luz sobre diversos temas considerados tabu. Soube travar o bom combate. Jamais fugiu da polêmica. Perdemos um grande brasileiro. Descanse em paz. Fique com Deus. Meu eterno abraço. — Ricardo Salles (@rsallesmma) January 25, 2022

O Brasil perde o professor Olavo, o homem que despertou e sacudiu milhões de brasileiros. Filosofia, religião, política,literatura, e muito mais em seus livros e suas aulas.Dono de um temperamento forte e de um grande coração. Deixa um legado e uma saudade imensos. pic.twitter.com/pi6SsCntlT — Bia Kicis (@Biakicis) January 25, 2022

Partiu o filósofo Olavo De Carvalho. Seus ensinamentos e sua luta na defesa de liberdade permanecerão para sempre. Que Deus o receba em toda a sua bondade e conforte o coração de sua família. Obrigado, Professor. 🙏 pic.twitter.com/BlFYuCdDyO — Onyx Lorenzoni 🇧🇷 (@onyxlorenzoni) January 25, 2022

O Brasil perde um de seus gigantes, mas sua obra continuará VIVA. Estará para sempre na mente e no coração do nosso povo, professor. Gratidão. Minha solidariedade à Roxane e família. Que Nosso Senhor console seus corações e dos milhões de brasileiros que aprenderam a amá-lo. pic.twitter.com/TDvRg3vd3w — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) January 25, 2022