Secretaria do governo de SP abre inscrições para curso online de Libras em 5 de julho

A formação é gratuita e já qualificou 22,6 mil pessoas de 398 municípios do Estado paulista; as vagas são limitadas

Divulgação/Secretaria de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência O curso de libras é online e gratuito



A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência abre nesta quarta-feira, 5, a partir das 10h, as inscrições para o curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras). A formação é online e gratuita. Serão três turmas ministradas por quatro professores surdos: uma com aulas às segundas, quartas e sextas-feiras; outra às terças e quintas-feiras; e a terceira aos sábados. A ação, realizada em parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI), já qualificou 22,4 mil pessoas de 398 municípios de São Paulo. Com duração total de 40 horas, o curso se divide em 30 horas de aula online síncronas, e 10 horas de atividades assíncronas. Para receber o certificado é necessário o uso de câmera durante as exposições; ter frequência mínima de 75%; e atingir média final igual ou superior a 5,0 nas avaliações.

Os cursos de Libras visam atingir qualquer pessoa a partir dos 18 ano e que não possui deficiência auditiva. Atualmente, 492,9 mil pessoas com deficiência auditiva vivem no Estado de São Paulo, de acordo com os índices da Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Inscrições para o Curso Básico de Libras

Aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h

Início: 14/07

Término: 04/08

Link de inscrição (abrirá em 05/07/2023 às 10h):

https://formularios.cti.org.br/inscricoes-curso-de-libras-basico-2/

Aulas às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h

Início: 18/07

Término: 17/08

Link de inscrição (abrirá em 05/07/2023 às 10h):

https://formularios.cti.org.br/inscricoes-curso-de-libras-basico-3/

Aulas aos sábados, das 08h às 12h

Início: 15/07

Término: 26/08

Link de inscrição (abrirá em 05/07/2023 às 10h):

https://formularios.cti.org.br/inscricoes-curso-de-libras-basico/