Brasil dará resposta para União Europeia em alguns dias, diz chanceler sobre acordo de livre comércio

Mauro Vieira está em Puerto Iguazú, na Argentina, na reunião de abertura da 62ª cúpula de presidentes do Mercosul; Brasil assume o cargo na terça-feira, 4

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni De izquierda a direita los cancilleres, Francisco Bustillo do Uruguai, Mauro Vieira do Brasil, Santiago Cafiero da Argentina, Julio Cesar Arriola do Paraguai y Rogelio Mayta da Bolívia, posan hoy en Puerto Iguaçu (Argentina)



O Brasil dará uma resposta à carta da União Europeia “em alguns dias”, disse, nesta segunda-feira, 3, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, se referindo ao acordo de livre comércio entre o bloco e o Mercosul, a qual os europeus propuseram novas exigências ambientais. “Em alguns dias, pretendemos apresentar para exame de todos uma contraproposta de reação à carta adicional da União Europeia, com o intuito de destravar a negociação birregional”, discursou ele durante reunião de ministros do Mercosul em Puerto Iguazú, do lado argentino das Cataratas do Iguaçu. O Brasil assume oficialmente na terça-feira, 4, a presidência rotativa do grupo – país ficará seis meses no cargo – e o chanceler afirmou que o acordo com a UE é uma das prioridades. “Pretendemos trabalhar intensamente com aqueles parceiros cujas negociações se encontram em etapa avançada, como com a UE, para explorar a oportunidade de fechar acordos que estejam em sintonia com as demandas do atual contexto mundial”, disse Vieira.

O acordo entre Mercosul e UE está em discussão desde 1999, e no último mês, durante vinda ao Brasil e encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse esperar “com impaciência” um retorno do Brasil e que queria fechar o acordo até o final do ano. Apesar de ter sido concluído em 2019, no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, uma clausulá tem gerado impasse entre os grupos. Chamada de ‘side letter’, o anexo texto, que imposto pelos europeus, obrigada a implantação de alguns serviços ambientais que antes eram voluntários. Essa exigência gerou um atrito entre os lados. No final de junho, em visita à França, o presidente Lula endureceu o tom e disse não ser possível que haja uma carta adicional fazendo ameaças a parceiros estratégicos.

Para além do acordo comercial, Mauro Vieira também anunciou que o Brasil dará continuidade ao processo de adesão da Bolívia ao bloco, mas não comentou o retorno da Venezuela para ao Mercosul e nem falou sobre a moeda única. Porém, no encontro ele disse que o país vai trabalhar para fortalecer a integração financeira do grupo durante os meses que estiver na presidência. “Outra pauta com grandes desdobramentos para o comércio no Mercosul é a de integração financeira, que deve ser fortalecida. Considero que o principal caminho, a curto prazo, deve ser a ampliação do uso da opção de que já dispomos: o Sistema de Pagamento em Moeda Local do Mercosul (SML), que possibilita aos exportadores e importadores dos países sócios transacionarem em suas respectivas moedas locais”, disse. O discurso do chanceler brasileiro foi feito na presença dos ministros das Relações Exteriores e da Fazenda de cada país do Mercosul. Isso porque amanhã a Argentina passará o comando temporário do bloco para o Brasil, pelos próximos seis meses.