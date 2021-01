Segundo dia do Enem tem novo recorde de abstenções, revela Inep

Cerca de três milhões de estudantes não compareceram aos locais de prova neste domingo

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil As inscrições para o Enem 2020 estão abertas. Entidades que representam estudantes pedem adiamento



Em meio a pandemia da Covid-19, neste domingo, 24, aconteceu a segunda parte do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os estudantes responderam questões sobre matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. O que chamou atenção no segundo dia de aplicação da prova foi o recorde de abstenções. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), 55,3% dos candidatos não compareceram aos locais de prova. Em números absolutos, são três milhões de inscritos que não realizaram o exame. O presidente do Inep, Alexandre Lopes, informou que, apesar da abstenção alta, a aplicação foi satisfatória. Nenhum incidente foi relatado nas cidades participantes.

Diferentemente da semana passada, segundo Lopes, “não houve candidatos que não puderam fazer a prova por lotação nas salas”. No domingo anterior, alguns estudantes foram barrados quando já estavam nos locais por superlotação das classes. Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados na próxima quarta-feira, 27 de janeiro, como previsto no edital. Além da versão impressa, o Inep aplicará também o Enem Digital 2020, nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Reaplicação

De acordo com recomendações do Inep, os inscritos que se sentiram prejudicados por incidentes logísticos durante a aplicação do exame poderão solicitar reaplicação. O pedido deve ser feito entre os dias 25 e 29 de janeiro, pela Página do Participante, na página do Inpe, na qual o inscrito também deverá consultar o resultado da solicitação. Os casos serão julgados, individualmente, pela instituição. A reaplicação do Enem 2020 ocorrerá nos dias 23 e 24 de fevereiro, mesma data em que se dará a aplicação para pessoas privadas de liberdade, o Enem PPL. Pessoas que não compareceram ao segundo dia de aplicação, em virtude do diagnóstico de Covid-19 ou de outra doença infectocontagiosa prevista no edital, também poderão solicitar a participação na reaplicação das provas.