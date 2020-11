Segundo turno das eleições municipais começa com poucas ocorrências

A Operação Eleições 2020 conta com o efetivo de 15.638 agentes e o apoio de 3.553 viaturas

WELLINGTON CARVALHO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 15/11/2020 PR - MOVIMENTAÇÃO-DURANTE-ELEIÇÃO-2020-COLÉGIO-ELEITORAL - GERAL - Movimentação de eleitores no Colégio Regina Mundi durante eleição 2020, na cidade de Maringá, PR, neste domingo, 15. Eleitora vota em urna eletrônica. 15/11/2020 -



O segundo turno das eleições municipais 2020, que acontece em 57 cidades brasileiras, começa de forma tranquila em todo o país. Até a abertura das urnas eletrônicas neste domingo, 29, o Ministério da Justiça e Segurança Pública havia registrado duas ocorrências de crime eleitoral, sendo um de concentração de eleitores e outro de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral. Uma ação conjunta das forças de segurança acompanha, em tempo real, as ocorrências registradas durante o andamento das eleições . Segundo o primeiro boletim, liberado às 7h, além desses casos de crimes eleitorais, houve uma ocorrência de furto e duas de bloqueio de vias e manifestações no entorno dos locais de votação. Um inquérito policial foi instaurado. Os boletins serão divulgados a cada duas horas, na página do ministério, até as 21h. Integrantes da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, do Ministério da Defesa, Tribunal Superior Eleitoral, representantes dos estados e de outros órgãos do governo federal terão acesso às ocorrências. A Operação Eleições 2020 conta com o efetivo de 15.638 agentes e o apoio de 3.553 viaturas.

*Com Agência Brasil