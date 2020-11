AO VIVO: Acompanhe as notícias sobre o 2° turno das eleições municipais

Siga a cobertura e as principais informações sobre a votação deste domingo, que acontece em 57 cidades brasileiras

ANDRÉ LESSA/ESTADÃO CONTEÚDO Ao todo, são 21 estados das cinco regiões do país com votação neste domingo, sendo que 18 capitais contam com a segunda fase da disputa



Neste domingo, 29 de novembro, eleitores de 57 cidades brasileiras vão às urnas novamente para escolher os próximos prefeitos de seus municípios. Seguindo as regras da Constituição, o 2° turno das eleições municipais acontece em cidades com mais de 200 mil eleitores em que, no primeiro turno, nenhum dos candidatos obteve maioria absoluta dos votos válidos. Ao todo, são 21 estados das cinco regiões do país com votação neste domingo, sendo que 18 capitais contam com a segunda fase da disputa. Lembrando que em Macapá, capital do Estado do Amapá, a eleição municipal foi adiada pelos problemas de falta de energia elétrica que afetaram a cidade. No município, o pleito 2020 deve acontecer nos dias 6 e 20 de dezembro, sendo, respectivamente, o primeiro e o segundo turno eleitoral. Confira abaixo a cobertura especial da Jovem Pan sobre o 2° turno das eleições municipais 2020 pelo país.

10:17 – Ex-prefeita Luiza Erundina vota em São Paulo

A candidata à vice-prefeita na chapa de Guilherme Boulos votou na manhã deste domingo, 29, na região de Mirandópolis, na Zona Sul. Ela tem 85 anos e pertence ao grupo de risco. Nos últimos dias, Erundina assumiu o protagonismo da candidatura após Boulos testar positivo para Covid-19.

10:11 – Marcelo Crivella vota no Rio de Janeiro

O candidato à reeleição no Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), votou na manhã deste domingo, 29. Ele cumprimentou algumas pessoas na entrada do seu local de votação e estava acompanhado de pessoas da campanha e da família. De acordo com a última pesquisa Ibope divulgada neste sábado, 28, Crivella tem 26% das intenções de voto na capital fluminense contra 54% de Eduardo Paes.

10:09 – Fernando Haddad se manifesta nas redes sociais

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad se manifestou nas redes sociais sobre a eleição municipal deste domingo. No Twitter, o petista declarou voto ao candidato Guilherme Boulos. “Votei 50, seguro de ter feito a melhor escolha”, escreveu na breve publicação. Em mensagens publicadas anteriormente, Haddad já havia manifestado apoio ao candidato do PSOL.

10:05 – Bruno Covas acompanha Fernando Henrique Cardoso em votação

O prefeito Bruno Covas caminha, neste momento, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para o Colégio Nossa Senhora de Sion, local de votação na região de Higienópolis, em São Paulo, onde FHC deve votar nos próximos minutos.

9:52 – TRE determina intervenção da Polícia Federal em paralisação no Rio

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro determinou a intervenção da Polícia Federal na paralisação dos rodoviários das viações Redentor e Futuro. A paralisação começou na madrugada deste domingo, 29. O Tribunal considerou a paralisação, que atinge moradores da zona oeste da capital paulista, ilegal. “Representa grave impedimento e embaraço às eleições. As lideranças do movimento serão responsabilizadas na forma da lei penal. A expectativa é que o funcionamento regular das linhas operadas pelas empresas de ônibus seja normalizado rapidamente”, disse o TRE. O eleitor hoje no Rio vai ter que enfrentar muito calor. A previsão é de que a temperatura máxima chegue 37°C.

9:43 – São Paulo – 36 urnas são substituídas

Segundo informações do primeiro boletim do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), 36 urnas já foram substituídas em todo o estado, sendo 26 na capital paulista. O Tribunal informa que todos os locais receberam novas urnas eletrônicas para substituição.

9:30 – São Paulo – Marta Suplicy vota no Jardim Paulistano, em SP

A ex-prefeita Marta Suplicy vota no Jardim Paulistano, em São Paulo. Acompanhada de Bruno Covas, ela elogiou o atual prefeito por “mostrar que fez bastante pela periferia e mostrar que vai fazer muito mais” e pela “campanha limpa” e democrática contra o fascismo autoritário do país”. “Quero parabenizar o prefeito, muita gente que ele deveria passar por uma desconstrução do candidato [Guilherme Boulos],que dava para fazer de forma até perversa, como se faz em campanha. Mas o Bruno se negou. Achei muito bonito isso porque ele está ganhando com uma campanha limpa e foi muito legal poder ter duas pessoas democratas, que são contra esse fascismos autoritário do país, simbolizado pelo Bolsonaro, e que se portaram bem. Claro, disputa política acontece”, disse.

9:18 – Primeiras ocorrências: TSE registra 83 casos de desobediência

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou as primeiras ocorrências e crimes eleitorais. Até às 9h deste domingo, 29, há registro de dois crimes de boca de urna, um de compra de voto, 83 de desobediência e um de desordem. Até o momento, cinco veículos foram apreendidos, além de quantias em dinheiro. Não há registros de apreensão de armas e materiais de campanha. Ao todo, já foram identificados 26 casos de crimes de desinformação e 10 eleitores foram presos ou conduzidos para delegacias do país.

9:11 – Rio de Janeiro – Apoiadores aguardam o presidente Jair Bolsonaro em seção eleitoral

O presidente Jair Bolsonaro desembarca no Rio de Janeiro para votar. O chefe de Executivo federal vota em colégio eleitoral na Escola Municipal Rosa da Fonseca, localizada na Vila Militar, na capital fluminense. Forte esquema de segurança cerca o local de votação para garantir a integridade e segurança presidencial. Apoiadores aguardam a chega do presidente Jair Bolsonaro nas imediações do colégio eleitoral.

8:45 – São Paulo – Bruno Covas chega na casa de Marta Suplicy

O atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, chega na casa ex-prefeita Marta Suplicy, localizada na região do Jardins, em São Paulo. Eles tomam café da manhã juntos. Covas pretende acompanhar o voto de Marta no Jardim Paulistano. A expectativa é que a ex-prefeita faça um pequeno pronunciamento após a votação. Depois, o candidato do PSDB à reeleição na capital paulista deve acompanhar o voto de Fernando Henrique Cardoso e do governador João Doria.

8:31 – Brasília – Bolsonaro viaja para o Rio de Janeiro para votar

Presidente Jair Bolsonaro sai em comboio do Palácio da Alvorada e vai em direção a Base Aérea, para voar para o Rio de Janeiro e votar. Ele retorna ainda neste domingo, 29, para Brasília. Bolsonaro vota na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar.

8:29 – São Paulo – Bruno Covas deixa residência e se dirige para casa de Marta Suplicy

O atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, deixa residência na região da Barra-Funda, em São Paulo para se reunir com a ex-prefeita Marta Suplicy. Eles devem tomar café da manhã juntos. A expectativa é que o candidato à reeleição acompanhe o voto de Marta no Jardim Paulistano, assim como a votação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) no bairro de Higienópolis. Depois, Covas deve se dirigir com os apoiadores para votar na escola Vera Cruz.

8:19 – Marília Arraes e João Campos numericamente empatados no Recife

A pesquisa Ibope divulgada neste sábado, 28, traz empate numérico entre os candidatos para a prefeitura do Recife (PE). Os primos João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT) aparecem com 50% das intenções de votos válidos para cada um. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Em relação ao levantamento anterior, Campos recuou um ponto porcentual, e Marília subiu também um, ainda considerando votos válidos. O levantamento ouviu 1.204 eleitores entre 27 e 28 de novembro e o nível de confiança é de 95%.

7:50 – Para justificar ausência, eleitores devem usar aplicativo e-Título

Os eleitores que estejam fora de seu domicílio eleitoral neste domingo devem justificar a ausência do voto. Seguindo as indicações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os cidadãos devem, preferencialmente, utilizar o aplicativo e-Título para a justificativa. Neste domingo, o cadastro no aplicativo está suspenso por determinação do Tribunal, medida que busca minimizar possíveis sobrecarregamentos do aplicativo. No entanto, os eleitores terão o prazo de 60 dias para justificar a ausência eleitoral. A partir desta segunda-feira, 30, o cadastro no e-Título estará novamente liberado. Lembrando que o voto é obrigatório e, o não comparecimento no dia da eleição ou a não justificativa, podem render ao eleitor uma multa e até a suspensão de alguns direitos civis como a participação em concursos públicos, emissão do passaporte ou carteira de identidade, entre outras penalidades.

7:32 – São Paulo – Ex-presidente Michel Temer vota em SP

Ex-presidente da República Michel Temer vota na Pontifícia Universidade Católica (PUC), em São Paulo. Acompanhado de seguranças, Temer, que faz parte do grupo de risco, chegou pouco antes das 7h no local de votação e aguardou no carro até a abertura da zona eleitoral. Na ocasião, Temer declarou apoio ao atual prefeito de São Paulo. “Bruno vem fazendo um bom trabalho, trabalho de muita competência. Acho que a continuidade dele é desejável em um sistema de reeleição”, disse. Ele também avaliou a corrida eleitoral de 2020 como “muito positiva”. “Como toda eleição ela reforça a ideia do que a Constituição determina. O poder emana no povo precisamente nesses momentos quando se escolhe os dirigentes dos estados e municípios. Foi mais um exercício democrático”, afirmou o ex-presidente, que precisou de uma caneta emprestada para assinatura no caderno de votação. A recomendação da Justiça Eleitoral é que os eleitores levem sua própria caneta.

7:22 – Minas Gerais – Urna eletrônica apresenta falha técnica

Um urna eletrônica de uma zona eleitoral em Contagem, Minas Gerais, apresenta problemas. O equipamento eletrônico apresentou falhas técnicas para emissão da zerésima, documento emitido pela urna que, segundo o TSE, “atesta que a preparação daquela urna foi adequada, ou seja, que todos os eleitores e candidatos incluídos na preparação estão corretos e que não há nenhum voto contabilizado”. A urna eletrônica está sendo reiniciada e, no momento, os eleitores aguardam a resolução do problema ou substituição do equipamento.

7:10 – São Paulo – Pesquisas mostram vantagem confortável de Covas sobre Boulos

Na noite deste sábado, 29, Ibope e Datafolha divulgaram suas últimas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo antes da eleição. A liderança do atual prefeito Bruno Covas (PSDB) sobre Guilherme Boulos, candidato do PSOL para a disputa, é confortável em ambos os levantamentos. No Ibope, o tucano tem 57% dos votos válidos contra 43% do psolista. O Datafolha mostra que a vantagem de Covas é de 10 pontos percentuais: 55 a 45%.

7:03 – Veja o que levar e o que não levar para votar

Assim como no primeiro turno das eleições 2020, os eleitores devem ficar atentos com os documentos exigidos. Para votação é necessário comparecer a seção eleitoral levando um documento oficial com foto, máscara e a própria caneta para assinar o caderno de votação – evitando o compartilhamento de objetos e a disseminação do novo coronavírus. É permitido levar uma anotação com os números de seus candidatos. Não é permitido entrar ou usar o celular na cabine de votação. Também são proibidas máquinas fotográficas, filmadoras ou quaisquer instrumentos que possam comprometer o sigilo do voto. Boca de urna, uso de camisetas de campanha, alto-falantes e amplificadores de som também não são permitidos. Broches e adesivos estão liberados.

7:00 – Início da votação para o 2° turno

Começa agora o período de votação para o segundo turno das eleições municipais de 2020. Lembrando que, seguindo as recomendações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as três primeiras horas são preferenciais para idosos. A medida busca proteger pessoas pertencentes ao grupo de risco da Covid-19. Para todos os eleitores, o uso da máscara de proteção é obrigatório durante a votação e permanência nas seções eleitorais.

6:55 – Idosos fazem filas nas seções eleitorais

Minutos antes da abertura dos colégios eleitorais, idosos já fazem filas em locais próximos aos principais centros de votação do país. Assim como no 1° turno, eleitores com mais de 60 anos terão prioridade para votação das 7h às 10h. No entanto, os demais eleitores não serão impedidos de votar. Na cidade de São Paulo, em seção eleitoral na região de Higienópolis, cerca de 50 pessoas aguardavam a abertura dos portões. Eleitores usavam máscaras de proteção e, alguns deles, carregavam frascos de álcool gel.