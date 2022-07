Segurança é executado à luz do dia por bandido que havia sido liberado pela polícia no dia anterior no litoral de SP

Vítima levou tiros à queima-roupa tanto na cabeça quanto no tórax; suspeito ainda roubou pertences do segurança e fugiu

Prefeitura de Santos / Divulgação Caso foi registrado na manhã desta sexta-feira, 22, em Santos, no litoral de São Paulo



Um segurança foi executado, na manhã desta sexta-feira, 22, em frente a uma padaria, localizada em Santos, no litoral de São Paulo. A vítima levou tiros na cabeça e no tórax. O suspeito, que havia sido liberado pela polícia no dia anterior – após ser detido por porte ilegal de arma, ainda roubou pertences do segurança e fugiu. Câmeras de monitoramento flagraram o crime. Por volta das 7h56, a vítima trabalhava, do lado de fora da padaria, quando foi surpreendida pelo bandido, que atirou à queima-roupa. O segurança tentou desviar dos tiros, mas foi atingido tanto na cabeça quanto no tórax. O suspeito, antes de fugir, ainda mexeu no corpo e roubou pertences da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência e confirmou a morte no local. A Polícia Militar (PM) isolou a área para trabalho da perícia. O caso, registrado como homicídio, será investigado pela Polícia Civil do 5º Distrito Policial (DP) de Santos. De acordo com a polícia, o suspeito foi liberado no dia anterior, após ser detido por porte ilegal de arma, devido o comparsa ter assumido ser responsável pelo armamento.