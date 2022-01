Sem proteção, coach sobe montanha com 32, precisa de resgate, mas afirma: ‘Não quer risco, vai ver stories’

Em transmissão no Youtube, Pablo Marçal falou sobre o episódio, dizendo que ‘algumas pessoas não suportam quem corre risco’

Reprodução/Instagram @pablomarcal1 Coach liderava expedição ao topo do Pico dos Marins, localizado no interior de São Paulo



O coach motivacional Pablo Marçal, líder de uma expedição no Pico dos Marins, em São Paulo, que precisou ser resgatada por agentes do Corpo de Bombeiros, se posicionou sobre o tema, minimizando os riscos aos quais o grupo foi submetido e pedindo para que quem não quer correr riscos fique “em casa assistindo os stories”. A declaração foi feita durante uma live no YouTube realizada na quinta-feira, 6, um dia após o episódio. “Algumas pessoas não suportam quem corre risco. Se você é uma pessoa que não corre risco, dificilmente você vai governar ou chegar no topo. Na nossa subida ontem na montanha, a gente correu muito risco. Aí alguém me fala: ‘Mas pra que correr risco?’ Se você não quer correr risco, fica na sua casa assistindo os stories”, disse Pablo, que continuou, dizendo que cada um que estava lá era responsável por si mesmo. “Eu não mandei ninguém subir. Eu fui na frente. Fui lá, subi e resolvi. ‘Ah, Pablo. E se alguém tivesse se machucado?’ Cada um subiu sob a sua responsabilidade”, concluiu o coach.