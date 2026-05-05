Senado aprova criação da primeira Universidade Federal Indígena do Brasil

Proposta segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Divulgação/CCBB Instituição será voltada para a formação de indígenas, nos níveis de graduação e pós-graduação



A Unind, Universidade Federal Indígena, deve ser a primeira instituição de ensino superior do país voltada à realidade dos povos originários. Com a aprovação sem alterações do PL 6132 pelo Senado, a proposta segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Iniciativa do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), a instituição será voltada para a formação de indígenas, nos níveis de graduação e pós-graduação. Seu modelo é embasado em integrar o fortalecimento de identidades e saberes tradicionais em diálogo com o conhecimento acadêmico não indígena.

Segundo o MEC, são os pilares da Unind:

Autonomia dos povos indígenas, com a promoção de ensino, pesquisa e extensão sob uma perspectiva intercultural;

Valorização de saberes, línguas e tradições indígenas;

Produção de conhecimento científico em diálogo com práticas ancestrais;

Fortalecimento da sustentabilidade socioambiental;

Formação de quadros técnicos capazes de atuar em áreas estratégicas para o desenvolvimento dos territórios indígenas.

A primeira sede da Universidade Federal Indígena deverá ser implementada em Brasília. A proposta de criação da instituição havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados em fevereiro, sob relatoria da deputada federal Célia Xakriabá, com forte apoio do movimento indígena, do Governo Federal e de parlamentares indígenas.