Senador Arolde de Oliveira morre vítima de Covid-19

Parlamentar estava internado desde o início do mês de outubro e teve falência múltipla dos órgãos

Reprodução/ Facebook Senador Arolde de Oliveira, eleito pelo estado do Rio de Janeiro



O senador Arolde de Oliveira (PSC) faleceu na noite desta quarta-feira, 21, vítima da Covid-19. O anúncio foi feito pelos administradores de suas redes sociais. De acordo com o comunicado, Arolde teve falência múltipla dos órgãos. “A família agradece desde já todas as manifestações de carinho e orações recebidas todos estes dias”, escreveram. O senador testou positivo para a Covid-19 no início de outubro e estava internado desde então.

“Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos.” (Salmos 116:15)Comunicamos que nesta noite (dia 21 de outubro)… Publicado por Arolde de Oliveira em Quarta-feira, 21 de outubro de 2020

Militar, engenheiro e economista brasileiro, Arolde era proprietário do Grupo MK de Comunicação. E foi eleito pela primeira vez em 2018, como senador pelo Rio de Janeiro. Natural de São Luiz Gonzaga, no Rio Grande do Sul, Arolde tinha 83 anos e era casado com Yvelise de Oliveira. Ele deixa uma filha e duas netas.