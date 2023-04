‘Sentimos a dor de cada criança’, diz creche de Blumenau após ataque a crianças

Centro educacional Cantinho Bom Pastor publico nota de pesar se solidarizando com as famílias atingidas: ‘Estamos desolados com a tragédia’

DENNER OVIDIO/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação de policiais e equipes de resgate diante do Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, na cidade de Blumenau



O centro educacional Cantinho Bom Pastor, onde um homem matou quatro crianças, disse estar “sofrendo terrivelmente” com a tragédia. “Estamos desolados com a tragédia ocorrida no dia de hoje no nosso ambiente escolar, sofrendo terrivelmente e sentindo as dores que afeta cada criança, familiar e amigo. Ainda estamos tentando entender o ocorrido, que atinge o que nos é mais sagrado: a integridade de nossas crianças, que sempre foram aqui recebidas com amor e carinho”, disse a instituição, em nota de pesar. O ataque aconteceu na manhã desta quarta-feira, 5, em Blumenau, cidade de Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro crianças morreram e outras cinco ficaram feridas, sendo todas foram encaminhadas para hospitais da região – elas estão estáveis.

Uma funcionária afirma ter escondido as crianças em um banheiro por achar que seria um assalto. “Enfiei os bebês no banheiro, mas depois bateram na porta e falaram que ele entrou matando. Ele foi no parquinho para matar. (…) Cena de terror. Achei que nunca viria isso na vida”, relatou a mulher. No texto de pesar, o centro educacional particular também se solidarizou com as famílias atingidas “direta e indiretamente”, bem como com os colaboradores, professores e amigos. “Iremos trabalhar incessantemente com as autoridades, com a finalidade de apurar os fatos, a motivação e exigir as mais duras punições legais aos envolvidos”, disse a creche.