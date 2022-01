Sepultamento de Olavo de Carvalho será restrito e sem a presença de repórteres, informa família

Cerimônia ocorre no Estado da Virgínia, nos Estados Unidos, onde o escritor residia

Reprodução/ Twitter @josiasteofilo Olavo de Carvalho é considerado importante na consolidação de uma 'nova direita' no Brasil e suas ideias influenciaram o governo Bolsonaro



O sepultamento do escritor Olavo de Carvalho será restrito a familiares e pessoas próximas, e não contará com a presença de repórteres. A família de Carvalho publicou estas informações em redes sociais e pediu respeito na mesma mensagem. “A família do professor Olavo de Carvalho informa que o sepultamento do professor é restrito a familiares e pessoas próximas. A cerimônia não é aberta à presença de repórteres. Rogamos a todos, em especial à imprensa, o respeito à vontade da família”, diz a breve nota. A cerimônia ocorre na cidade de Petersburg, no Estado norte-americano da Virgínia, onde Olavo morava. O escritor faleceu na noite da última segunda, 24, e deixa esposa, oito filhos e 18 netos. Em 2021, Olavo já demonstrava uma saúde frágil, tendo passado períodos internado no Brasil e nos Estados Unidos para passar por diversos tratamentos. O governo brasileiro decretou luto oficial de um dia pela morte do autor, considerado como mentor intelectual da ‘nova direita’ brasileira e de alguns membros da gestão de Jair Bolsonaro.