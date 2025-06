Sequestrador libera jovem autista e se rende após duas horas de negociação com a polícia

Casal foi liberado logo após a chegada dos policiais, mas o criminoso se trancou com o jovem em um cômodo do segundo andar da residência; irmã do suspeito ajudou a convencê-lo a se entregar

Divulgação/Polícia Militar Agentes do Gate algemam o suspeito que invadiu casa na zona norte de São Paulo e manteve jovem autista refém



Um homem armado fez um jovem de 19 anos, que está no espectro autista, refém durante uma tentativa de roubo a uma residência na manhã desta sexta-feira (20), no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo. Após cerca de duas horas de negociação, o suspeito se rendeu à Polícia Militar por volta das 10h30. Ninguém ficou ferido. De acordo com a PM, a ocorrência começou às 8h02, quando equipes do 5º Batalhão foram acionadas para atender a um caso de roubo em uma casa na Rua Pedro Taques Pires. No local, os agentes constataram que uma família era mantida refém.

Um casal foi liberado logo após a chegada dos policiais, mas o criminoso se trancou com o jovem em um cômodo do segundo andar da residência. O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foi acionado e conduziu as negociações. A irmã do suspeito foi chamada e ajudou a convencer o homem a se entregar. Segundo os agentes, o sequestrador usava um revólver calibre 38 e possui antecedentes criminais por roubo e receptação.

Durante o sequestro, o jovem demonstrava sinais de nervosismo e sensibilidade ao barulho, mas foi resgatado sem ferimentos. Os pais da vítima foram mantidos em segurança durante toda a operação. O suspeito foi detido e encaminhado ao distrito policial. O caso será investigado.