Nestlé anuncia investimento de R$ 2,7 bilhões para ampliar produção no Brasil

Empresa quer ampliar fábricas em dois Estados brasileiros e acelerar estratégia de crescimento no país no segmento de biscoitos e chocolates

Fabrice COFFRINI / AFP Nestlé teve crescimento de 24% nos últimos 12 meses no Brasil impulsionada pela alta demanda



A Nestlé anunciou que irá investir R$ 2,7 bilhões no Brasil até 2026 para ampliar e atualizar fábricas, segundo comunicado enviado nesta quinta-feira, 20. De acordo com a companhia, o investimento é o triplo do aplicado nos últimos quatro anos e servirá para “acelerar estratégia de crescimento” da Nestlé no país no segmento de biscoitos e chocolates, “que responde por fatia relevante dos negócios da multinacional”. A Nestlé teve crescimento de 24% nos últimos 12 meses no Brasil impulsionada pela “alta demanda” na categoria, afirmou a companhia, apesar do ambiente inflacionário que deprime os gastos dos consumidores. O investimento foi anunciado um mês depois do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ter finalmente aprovado a compra da Garoto pela Nestlé, um negócio anunciado em 2002. A Nestlé tem no Brasil o maior segmento de chocolates do grupo no mundo e o investimento vai modernizar e ampliar as linhas de produção em Caçapava (SP), Vila Velha (ES) e Marília (SP), afirmou a companhia. As fábricas abastecem tanto o mercado brasileiro quanto exportações da Nestlé Brasil para cerca de 20 países.

*Com informações da agência Reuters