Servidora finge aplicar vacina contra Covid-19 em idosa e é afastada do cargo

Caso aconteceu em Maceió, capital de Alagoas; em nota, a prefeitura confirma que a servidora foi afastada e que os protocolos de vacinação foram alterados para evitar casos semelhantes

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 26/01/2021 Após o episódio, a idosa foi imunizada da forma correta



Uma servidora da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, capital de Alagoas, foi afastada do cargo depois de fingir aplicar uma dose da vacina contra a Covid-19 em uma idosa de 97 anos. O caso foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, 28. No vídeo, é possível ver a servidora, que não teve a identidade revelada, inserindo a agulha no braço da idosa, porém não há dispensa o líquido no momento da aplicação. Enquanto finge estar aplicando a vacina, a servidora responde a uma pergunta sobre reações à vacinação, dizendo que não havia visto nenhum caso até agora.

Procurada pela Jovem Pan, a Prefeitura de Maceió confirmou o episódio e afirmou que se tratou de um “caso isolado”. Em nota, a prefeitura afirmou que, após tomar ciência do ocorrido, uma equipe da saúde vacinou corretamente a idosa. O comunicado também confirma o afastamento da profissional e diz, ainda, que o Ministério Público Estadual (MPE) foi acionado para realizar uma “apuração transparente do ocorrido”. Ao final do comunicado, a prefeitura afirmou que a fiscalização será ampliada e que os protocolos de vacinação serão alterados. “O profissional de saúde terá que mostrar a seringa cheia antes da aplicação e vazia após o procedimento. Juntos, vamos vencer a Covid-19”, concluiu o comunicado.

Confira o registro do episódio: