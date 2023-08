Seu pet está doente? Saiba onde buscar atendimento gratuito em São Paulo

Capital paulista tem quatro unidades disponíveis para atender os pets, oferecendo consultas, cirurgias, exames e internação

David Mark/Pixabay

Considerados os “melhores amigos” dos seres humanos, os animais domésticos inspiram diversos cuidados que, muitas vezes, pesam no bolso dos tutores. É necessário prestar atenção com o que os pets comem, onde andam e se apresentam algum sintoma ou indício de doença. Caso precisem de acompanhamento veterinário, podem ser preciso desembolsar grandes quantias. Em capitais e grandes cidades, as consultas com clínicos gerais podem oscilar de R$ 90 a R$300, enquanto consultas com especialistas podem superar a marca de R$ 400. Em algumas cidades, no entanto, existem opções que garantem tratamento gratuito para os animais. Na capital de São Paulo, existem quatro unidades de hospitais veterinários públicos à disposição da população. As unidades estão espalhadas pela cidade, com uma na Zona Leste, uma na Sul, uma na Norte e outra na Oeste. A intenção da prefeitura é garantir o apoio aos animais de estimação de famílias de baixa renda. O atendimento nas quatro unidades é limitado aos residentes da capital e, assim como em um hospital, segue uma ordem de chegada, com priorização para casos de urgência e emergência.

Dentre os serviços oferecidos gratuitamente, estão consultas, cirurgias, exames laboratoriais e até internação. Em relação às especialidades, estão disponíveis atendimentos em sete: oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, neurologia, oncologia, ortopedia e odontologia. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira das 7h às 17h, com número limitado de atendimentos diários. Casos de urgência e emergência são atendidos durante todo o funcionamento da unidade, não sendo necessário retirar senhas. Para casos que não são considerados emergenciais, é possível realizar agendamentos em três das quatro unidades da cidade. Para que o animal seja atendido, é necessário levar o documento de identificação com foto e CPF do responsável pelo pet, que deverá estar presente no momento do atendimento; comprovante de residência em nome do responsável; Registro Geral do Animal (RGA); e cartão de programa social, se houver.

A definição dos casos de urgência e emergência segue critérios médicos. Segundo a prefeitura de São Paulo, os casos classificados como “urgência” são aqueles sem risco de morte iminente, mas, que se não forem tratados adequadamente, podem evoluir para quadros graves, como tumores com feridas e icterícia. Já os casos de “emergência” são aqueles em que existe risco iminente de morte e devem ser tratados rapidamente, como atropelamentos, convulsão, falta de ar e hemorragia. A prefeitura ainda especifica que casos como dor de ouvido, doença de pele, tumores sem ferida, pequenas feridas, claudicação, episódios pontuais de diarreia e problemas crônicos de locomoção não serão classificados como emergenciais.

Confira os endereços dos hospitais veterinários públicos em São Paulo: