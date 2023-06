Sindicato suspende greve, e Metrô funcionará normalmente nesta terça

Decisão foi tomada após uma assembleia realizada na noite desta segunda-feira, na sede da entidade

Márcia Alves/Metrô SP Metrô funcionará normalmente nesta terça-feira, em São Paulo



O Sindicato dos Metroviários de São Paulo decidiu suspender a greve marada para esta terça-feira, 13. A decisão foi tomada após uma assembleia realizada na noite desta segunda-feira, 12, na sede do sindicato, na capital paulista. “O Metrô informa que funcionará sem alterações nesta terça-feira, dia 13 de junho”, escreveu a empresa pelas redes sociais. A categoria reivindica a contratação de novos funcionários através de concurso público. De acordo com o sindicato, há um déficit de 2 mil funcionários atualmente. A entidade também pediu para que o Metrô não fizesse novas terceirizações. O sindicato propôs operar com as “catracas liberadas aos passageiros” caso ocorresse a paralisação. Segundo a presidente do sindicato, Camila Lisboa, 73% dos votantes optaram aceitou a proposta apresentada pela empresa, que alterou alguns pontos do acordo apresentado no dia 8 de junho. A presidente do sindicato afirmou que o sindicato “seguirá lutando contra a privatização do Metrô”. Uma nova rodada de conversas está prevista para o dia 19 de junho.