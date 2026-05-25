Após terremoto no Chile de magnitude 6.9, tremor é sentido por moradores de São Paulo

Apesar do susto, a Rede Sismográfica Brasileira disse que é ‘pouco provável’ que este tremor tenha causado algum dano estrutural na capital paulista

Reprodução/ Rede Sismográfica Brasileira Tremor foi registrado por internautas em São Paulo pela Rede Sismográfica Brasileira



Moradores da cidade de São Paulo sentiram tremores em reflexo de um terremoto registrado ao norte do Chile no início da noite desta segunda-feira (25). A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) informou que o fenômeno foi de magnitude 6.9 registrado às 18h52, no horário de Brasília, com o sismo a uma profundidade de 101,3km.

Na rede social X, moradores compartilharam suas reações. “Minha amiga sentiu o terremoto do Chile no prédio do trabalho dela na zona oeste de SP“, outro disse “acabei de sentir um tremor no meu apartamento, pesquisei e teve um terremoto de 6.7 no Chile 10 minutos atrás“. “Ou acabou de rolar um mini mini mini terremoto em São Paulo, ou eu preciso checar as vitaminas no meu corpo, porque do nada eu estava balançando enquanto estou sentada parada“, disse outro morador no X.

Na aba “Sentiu aí?” do site do Centro de Sismologia da USP, outras pessoas também afirmaram terem sentido o tremor em São Paulo.

“Senti a escrivaninha em que estava trabalhando oscilar lateralmente, em um vaso de planta com água em outra mesa também pude perceber essa oscilação. Estava no 8° andar de um prédio.” – compartilhado às 18h55.

“Estava sentada, senti a cadeira e a porta balançando. Também senti tontura. Outras pessoas do condomínio também sentiram e começaram a comentar no grupo do prédio.” – compartilhado às 18h56.

“Tenho o vídeo da cortina no exato momento do balanço.” – compartilhado 19h36.

“Alarme do carro da rua até tocou.” – compartilahdo 18h56.

A RSBR junto com o Centro de Sismologia da USP, explicaram que os sismos que ocorrem nos Andes, como este registrado no Chile, a depender da magnitude e profundidade, podem mesmo ser sentidos em São Paulo. “Isso ocorre porque São Paulo está em uma bacia sedimentar que tem a característica de amplificar as ondas sísmicas”.

“Pessoas que estão em lugares altos como prédios ou bairros altos têm uma chance maior de sentir esses eventos. Além disso, o horário em que o terremoto chileno ocorreu também facilita que seja sentido pelas pessoas, que estão geralmente em casa em um momento mais calmo do dia”, finalizaram.

Apesar do susto, a RSBR disse que é “muito pouco provável” que este tremor tenha causado algum dano estrutural na cidade de São Paulo.

Tremor no Rio de Janeiro

Na última quinta-feira (21) a RSBR já havia identificado, por volta das 5h31, um tremor de terra de magnitude 3.3 próximo ao município de Maricá, na costa do Rio de Janeiro. O órgão informou que não houve relatos de que o episódio tenha sido sentido pela população.

Segundo Gilberto Leite, sismólogo do Observatório Nacional, o tipo de tremor é relativamente comum no país e não representou risco significativo para a população. “O Brasil registra pequenos tremores de terra com certa frequência, especialmente devido às tensões tectônicas que atuam na crosta terrestre”, explicou.

Leite disse que, na maioria dos casos, os “abalos têm baixa magnitude e não chegam a ser sentidos”. O especialista ainda acrescentou que o litoral da região Sudeste “é considerado a principal zona sísmica” do país por ocorrerem “pequenos terremotos” de forma “relativamente frequente”.