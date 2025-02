‘Só por uma intervenção divina não morri’, diz turista atacado após entrar em comunidade no RJ

Idoso de 80 anos estava a caminho de Niterói para passar o carnaval com sua filha quando um aplicativo de navegação alterou sua rota, levando-ao agrupamento de favelas

Reprodução/X/@rjfavelanoticia Os agressores o retiraram do veículo e o atacaram, mas logo perceberam que ele não era um miliciano ou um traficante rival



Um idoso de 80 anos foi vítima de um ataque na última sexta-feira (21) ao entrar acidentalmente no Complexo de Israel, localizado no Rio de Janeiro. O idoso estava a caminho de Niterói para passar o carnaval com sua filha quando um aplicativo de navegação alterou sua rota, levando-o ao agrupamento de favelas. “Eu vinha, como faço de 15 em 15 dias, pela Via Dutra quando o aplicativo mandou que eu saísse da estrada por causa de uma obstrução e eu, inadvertidamente, obedeci e entrei na comunidade em Cordovil. Imediatamente comecei a ver pessoas nas esquinas com fuzis. Acelerei o carro e não obedeci a ordem de parar. Fui perseguido e acelerei mais ainda”, disse.

Médico de 80 anos ficou ferido após entrar por engano no Complexo de Israel TCP área dominada pelo traficante Peixão. O idoso, estava indo para Niterói, na Região Metropolitana, visitar a filha e teve o carro alvejado por seis disparos. pic.twitter.com/ogRkgrrtsz — RIO FAVELA,NOTICIAS. (@rjfavelanoticia) February 24, 2025

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante o incidente, ele foi atingido por um tiro de raspão no pé esquerdo e agredido por criminosos. Os agressores o retiraram do veículo e o atacaram, mas logo perceberam que ele não era um miliciano ou um traficante rival. Após a confusão, moradores da comunidade se mobilizaram para ajudar o idoso. “Me abandonaram, foram embora. E aí veio o melhor: fui recepcionado e atendido por pessoas da comunidade, que me acalmaram, que me sentaram, que me deram água, que conseguiram reboque para me retirar o carro e levar para fora daquela área. O reboque me levou para um borracheiro, onde também fui recebido por pessoas maravilhosas. Até que o reboque da seguradora chegou.”

⚠️ATENÇÃO: Um idoso de 80 anos foi baleado de raspão no pé esquerdo e agredido ao entrar por engano, na última sexta, no Complexo de Israel. A vítima vinha de São José dos Campos, em São Paulo, onde mora, e seguia para Niterói, na Região Metropolitana carioca, onde mora a filha… pic.twitter.com/xI3KE1LD3q — BAÚ DO RIO OFC (@baudorio) February 24, 2025

“Imagina o sufoco que eu passei. Só por uma intervenção divina não morri depois de tantas perfurações de tiros de fuzil no meu carro”. O idoso foi levado ao Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento médico para suas feridas. Após a recuperação, ele registrou um boletim de ocorrência na 77ª Delegacia de Polícia. A Polícia Civil do Rio de Janeiro já iniciou uma investigação sobre o caso e planeja transferir o inquérito para a 38ª DP, onde o caso será tratado com mais profundidade. Esse incidente destaca os riscos que cidadãos enfrentam em áreas de conflito, mesmo quando estão apenas de passagem.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira