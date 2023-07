Sobe para 11 número de mortos em desabamento em Pernambuco; 3 seguem desaparecidos

CHARLES JOHNSON/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Prédio no bairro do Janga já estava interditado antes do desabamento



Ao menos onze mortes foram confirmadas até a manhã deste sábado, 8, em razão do desabamento de um prédio na cidade de Paulista, no Grande Recife, ocorrido no início da manhã de sexta-feira, 7. Três pessoas – uma mulher e duas crianças – seguem desaparecidas e equipes dos bombeiros e Defesa Civil do Estado mantêm as buscas no local. O edifício do Conjunto Beira Mar, no bairro do Janga, já estava interditado desde 2010 por risco estrutural, mas ainda abrigava muitos moradores de forma irregular. As colunas do prédio que caiu tinham três andares e estavam acopladas a um condomínio residencial maior, segundo imagens divulgadas. A região era atingida por fortes chuvas no momento da tragédia. Em abril, outro prédio em condições similares desabou na cidade de Olinda, em Pernambuco, deixando seis mortos.

* Com informações da AFP