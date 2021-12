Sobe para 21 o número de mortos em enchentes na Bahia e mais de 77 mil estão desabrigados

Pelo menos 136 municípios decretaram situação de emergência; 358 pessoas ficaram feridas

Manu Dias/GOVBA 116 municípios baianos decretaram estado de emergência



O número de mortes causadas pelas enchentes na Bahia subiu para 21 nesta terça-feira, 28, segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec). A vítima é um homem de 19 anos que se afogou ao tentar atravessar uma enxurrada em Ilhéus na noite de segunda-feira. As cidades com mortes são Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (2), Aurelino Leal (1) e Itabuna (2). Segundo a Defesa Civil, até a noite desta terça foram contabilizados 77.092 pessoas desabrigadas, pela manhã esse número era de 34.163 desabrigados e 42.929 estão desalojadas em todo o Estado. No balanço divulgado ontem, a pasta contabilizava 20 mortes, 31.405 desabrigados e 31.391 desalojados. Além disso, 358 pessoas ficaram feridas. Pelo menos 136 municípios decretaram situação de emergência. O governo do Estado também contabiliza que o total de pessoas afetadas pelas chuvas é superior a 470 mil. O governo federal assinou uma medida provisória que prevê o envio de R$ 200 milhões para reconstruir estradas nos Estados afetados pela chuva. As cidades atingidas também pedem doações de alimentos, itens de higiene, água e medicamentos, além da ajuda de voluntários.