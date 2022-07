Sobe para 76 o número de casos da varíola dos macacos no Brasil, informa o Ministério da Saúde

São Paulo foi o Estado com mais pessoas com o vírus monkeypox; Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Distrito Federal também registraram casos

Cynthia S. Goldsmith / Centers for Disease Control and Prevention / AFP Em todo o Brasil, foram registrados até o momento 76 casos da varíola dos macacos



O Ministério da Saúde divulgou neste domingo, 3, que, até o momento, foram confirmados 76 casos de infecções pelo vírus monkeypox. Desse total, São Paulo foi o Estado que mais registrou a presença da varíola dos macacos, sendo notificados 52 casos. Na sequência, está o Rio de Janeiro, com 16. No Ceará, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais foram registrados dois casos em cada Estado. Já no Rio Grande do Norte e no Distrito Federal, há a notificação de um caso em cada região. Em nota, foi informado que “Pasta, por meio da Sala de Situação e CIEVS Nacional, segue em articulação direta com os Estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contatos dos pacientes”. O caso mais recente a ser notificado foi no Distrito Federal. Trata-se de um homem de 30 a 39 anos, que possui um histórico de viagem internacional recente. “Ele está em isolamento domiciliar e segue sendo monitorado pelas equipes de vigilância epidemiológica”, informou a Secretaria de Saúde no último sábado, 2.