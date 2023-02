Sobe para seis o número de mortos em naufrágio na Baía de Guanabara

Segundo o Corpo de Bombeiros, 14 pessoas estavam na embarcação; seis vítimas forma resgatadas e duas permanece desaparecidas

MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Naufrágio na Baía de Guanabara corpo chegando no GMar de Botafogo , nesta segunda-feira, 06



Subiu para seis o número de mortos no naufrágio de uma embarcação na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, ocorrido na tarde deste domingo, 5. A informação foi confirmada pelo à Jovem Pan pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMERJ). No domingo, três corpos já haviam sido localizado e seis vítimas resgatadas com vida por terceiros. Ao todo, 14 pessoas estavam na embarcação. Os sobreviventes foram encaminhados para atendimento na Ilha do Governador, sendo duas mulheres, dois homens e duas crianças do sexo masculino. Segundo os Bombeiros, três vítimas foram localizadas nesta segunda-feira, 6, sendo um homem, uma mulher e uma criança. Duas pessoas seguem desaparecidas. Salva-vidas e mergulhadores da corporação atuam nas buscas, com apoio de lanchas, motos aquáticas, botes e aeronaves.

Ainda não há informações sobre a causa do naufrágio. Neste domingo, houve chuvas intensas na região do Rio de Janeiro. Em nota, a Marinha do Brasil disse que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) tomou conhecimento da ocorrência e “enviou uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) ao local para averiguações”. “Insta salientar que não foi verificado indício de poluição hídrica no local. A CPRJ esclarece, também, que um procedimento interno será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente, bem como colher ensinamentos para reduzir a probabilidade de ocorrências análogas no futuro.”