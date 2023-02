Saiba quais foram os terremotos mais letais da história

Maiores desastres causados por abalos sísmicos ocorreram principalmente em países asiáticos, que são superpopulosos, e em locais onde a infraestrutura era frágil demais para suportar os tremores

Rami al SAYED/AFP Cidadãos sírios procuram sobreviventes nos escombros após terremoto que devastou o país nesta segunda-feira, 6



Os fortes terremotos registrados entre a madrugada e a manhã desta segunda-feira, 6, na Turquia, deixaram milhares de mortos e feridos no país e também na Síria. A força dos tremores foi tão grande que ainda não se tem a dimensão exata do tamanho da tragédia, que já acumula mais de 2.300 mortos. Os dois abalos sísmicos registrados foram de magnitude 7,8 e 7,5 graus na escala Richter, respectivamente. Estes são um dos maiores tremores dos últimos anos. Entretanto, ao longo de história, outros terremotos foram mais intensos ou tão forte quanto, mas com um volume superior de mortes e destruição. A partir de 8 graus na escala, terremotos podem causar mortes e destruição em um raio de até 100 quilômetros de distância. Entretanto, boa parte dos tremores que superaram esse valor e figuram entre os maiores abalos já registrados ocorreram em zonas inabitadas do planeta e não geraram tantos danos. Os maiores desastres causados por terremotos ocorreram em centros urbanos, principalmente em países asiáticos que são superpopulosos e onde as construções eram frágeis demais para suportar os abalos sísmicos, mesmo que não estejam entre os mais intensos já observados. Confira abaixo a lista com os cinco terremotos mais letais da história e os cinco terremotos mais fortes já registrados.

Terremoto de Shensi, China (1556)

De acordo com projeções de cientistas, a maior tragédia causada por um terremoto teria acontecido na região central da China, em 23 de janeiro de 1556. Tido como pior desastre natural já registrado, é estimado que o terremoto tenha alcançado cerca de 8,3 na escala Richter e atingido oito províncias e 98 cidades. As projeções apontam que certas cidades perderam 60% da população devido aos soterramentos. A estimativa é de 830 mil mortos.

Terremoto de Tangshan, China (1976)

Com cerca de 250 mil mortos e cerca de 800 mil feridos estimados, a região nordeste da China foi afetada por um tremor de 7,5 graus na escala Richter em 27 de julho de 1976. Ocorrido durante a noite, a maioria dos habitantes estava em casa quando o abalo sísmico ocorreu, o que amplificou os danos. Como os dados do governo chinês da época são contestados por especialista, também há a estimativa de que o total de mortos possa ter chegado a 650 mil.

Terremoto de Sumatra, Indonésia (2004)

O primeiro desastre natural da lista que ocorreu no século XXI na verdade se trata de um sismo e tsunami do Oceano Índico em 26 de dezembro de 2004. Neste caso, um terremoto ocorrido no meio do oceano gerou ondas gigantes que mataram cerca de 228 mil pessoas no total. As áreas afetadas foram a ilha de Sumatra, na Indonésia, além do Sri Lanka, Índia, Somália, Mianmar, Malásia e Maldivas. Com magnitude 9,1 graus na escala Richter, o terremoto também foi um dos maiores já registrado por um sismógrafo.

Terremoto do Haiti (2010)

O sismo do Haiti de 2010 foi um terremoto catastrófico de magnitude registrada em 7 graus na escala Richter que teve seu epicentro na parte oriental da península de Tiburon, a cerca de 25 km da capital haitiana, Porto Príncipe, no dia 12 de janeiro de 2010. As estimativas apontam que mais de 200 mil pessoas morreram, 350 mil ficaram feridas e 1,3 milhão ficaram desabrigadas, tamanha a destruição das casas ao redor da área impactada pelos abalos sísmicos.

Terremoto de Kansu, China (1920)

Ocorrido no centro-norte do país, estima-se que este terremoto tenha matado mais 200 mil pessoas em 16 de dezembro de 1920. A região não sentia um tremor havia 280 anos. Cerca de dez cidades foram atingidas e, na época, o tremor foi registrado em 7,8 graus na escala Richter, mas especialistas apontam que o terremoto foi mais próximo de 8,5.

Terremotos mais fortes já registrados (Escala Richter)