‘Pensei que era o fim’, relata brasileira sobrevivente do terremoto na Turquia

Suellen Kaya foi surpreendida com o tremor e precisou abandonar sua casa nas primeiras horas da manhã

ILYAS AKENGIN / AFP Pessoas procuram sobreviventes nos escombros em Diyarbakir



A brasileira Suellen Kaya mudou-se para a Turquia a pouco mais de um ano. Casada com um turco e mãe de uma criança de 4 anos, ela vive em Adana, cidade ao sul do país. Ela foi pega de surpresa pelo terremoto de magnitude 7,8, que deixou mais de 2 mil mortos na Turquia e na Síria. “Às 4h da manhã, todos dormiam. Acordei com o prédio balançando. Moro no 5° andar de um prédio de 17 andares. Foi um pesadelo real. Eu dei um pulo da cama e já me joguei por cima da minha filha para protegê-la. Ela dormia em uma cama ao lado da minha e lembro que só pedia a Deus para nós ajudar. Realmente pensei que era o fim, estava certa de que o prédio iria desabafar em nossas cabeças. Quando o tremor parou, pegamos uma coberta para minha filha, a carteira e descemos para pegar o carro e sair de perto dos prédios. Tudo isso em 2 minutos mais ou menos. Ficamos cerca de duas horas na rua, mas está muito frio, então é impossível permanecer lá. Depois fomos para casa dos avós da minha filha porque é mais seguro por ser casa térrea. Estamos atentos a qualquer tremor, preparados para correr para rua. Todos muito tristes porque muitas pessoas não sobreviveram. Ainda tem previsão de acontecer mais um terremoto ainda hoje, segundo as autoridades será tão forte quanto o primeiro”, revela. O sentimento atual de Suellen é de desespero, segundo conta. Apesar de gostar de viver na Turquia, ela revela que não quer mais permanecer no país após o ocorrido. “Eu preciso voltar para meu país. Não sei como, mas vou. Estou desesperada, sem saber o que fazer e sem poder sair por enquanto do país. O susto foi absurdamente grande”, afirma.

Suellen é uma das milhares de pessoas impactadas pelo terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o sudeste da Turquia e o norte da Síria deixando mais de 1,9 mil mortos e milhares de feridos. O impacto do tremor foi tão grande que reverberações foram sentidas na Groenlândia. O tremor foi sentido às 4h17 do horário local (22h17 de domingo, no horário de Brasília) e ocorreu a uma profundidade de 17,9 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O epicentro foi localizado no distrito de Pazarcik, na província de Kahramanmaras, no sudeste da Turquia, a cerca de 60 km da fronteira com a Síria. Um novo terremoto de magnitude 7,5 atingiu a região às 13h24 (7h24 no horário de Brasília), quatro quilômetros a sudeste da cidade de Ekinozu, de acordo com o USGS. Também houve cerca de 50 tremores secundários. Os tremores do terremoto foram sentidos até na Groenlândia, de acordo com o Instituto Geológico Dinamarquês. Devido ao horário do terremoto, de madrugada, a maioria das pessoas estava dormindo em suas casas.