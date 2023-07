Sobe para três o número de mortos após queda de prédio no Grande Recife; 10 pessoas seguem desaparecidas

Segundo informações do Corpo de Bombeiros; três pessoas foram resgatadas com vida dos escombros; equipes de busca seguem atuando no local

CHARLES JOHNSON/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Prédio localizado na cidade Paulista, no Grande Recife, caiu na manhã desta sexta-feira, 7



O número de mortos no desabamento de um prédio na cidade de Paulista, no Grande Recife, nesta sexta-feira, 7, subiu para três. O desabamento aconteceu por volta das 6h35, mesmo horário em que os bombeiros foram acionados. Após confirmar a morte de um homem de 45 anos, o Corpo de Bombeiros de Pernambuco confirmou mais duas mortes: de um adolescente de 12 anos e de uma mulher de 42. Além da vítima fatal, os bombeiros informaram que três pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. A primeira foi uma mulher de 65 anos, que foi encaminhada pelos bombeiros para o Hospital Miguel Arraes (HMA), em Paulista. A segunda resgatada é uma adolescente de 15 anos, que foi encaminhada pelo SAMU para o Hospital da Restauração, na cidade de Recife. O terceiro resgatado é um homem de 18 anos que também foi levado para o HMA. Ainda segundo os bombeiros, 10 pessoas estão desaparecidas, sendo quatro adultos – dois homens e duas mulheres – e seis crianças e adolescentes. A corporação informou ainda que quatro homens com idade entre 16 e 22 anos foram encontrados com vida fora do edifício que desabou. Segundo a corporação, equipes da Defesa Civil da cidade, da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco estão no local auxiliando os bombeiros, que seguem na busca para localizar as demais vítimas.