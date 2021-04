Sobrinho de Popó é morto durante tentativa de assalto em Salvador; veja o vídeo

O sobrinho do ex-pugilista Acelino “Popó” Freitas, Niljalma da Paixão Freitas, morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto na noite deste sábado, 24. O crime aconteceu no bairro da Baixa de Quintas, em Salvador, próximo à residência de Niljalma. O assassinato do garoto de 17 anos foi registrado por câmeras de segurança da rua, que flagraram ele andando na rua e sendo surpreendido por uma moto com dois homens. Neste momento, as imagens revelam que o jovem tenta correr dos criminosos, mas é atingido pelas costas por disparos.

Os familiares de Niljalma estavam na varanda do imóvel quando ouviram os disparos e os gritos na rua. Outras pessoas circulavam pela via durante a tentativa de assalto. Uma delas tentou correr atrás dos suspeitos, outra desmaiou quando ouviu os tiros e o restante chamou por socorro para o jovem. Ele foi levado ao Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiu. Seu corpo foi sepultado neste domingo, às 15h, no Cemitério Quinta dos Lázaros, em Salvador. Os autores do assassinato ainda não foram identificados.

Confira o vídeo registrado pelas câmeras de segurança: