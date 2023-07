PF prende 165 foragidos durante operação contra crimes sexuais e fraudes

Prisões em todo o país aconteceram entre 28 de maio e 27 de julho

Polícia Federal/Divulgação PF deflagra a fase ostensiva da Operação Muros de Jerusalém



A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 28, a fase ostensiva da Operação Muros de Jerusalém. A ação tem por objetivo cumprir mandados de prisão e recapturar foragidos da Justiça envolvidos em crimes sexuais contra crianças e adolescentes, além de fraudes. Iniciada em 28 de maio, abrangendo todos os Estados do país, a operação resultou no cumprimento de 88 mandados de prisão contra estelionatários e 77 mandados de prisão relacionados a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. De acordo com a PF, até o momento, foram realizadas 165 capturas.

As diligências contam com o apoio de outras forças de segurança dos Estados, que auxiliaram na execução das prisões. Nesta sexta, a PF também realiza a Operação Usuário Bloqueado para combater uma organização criminosa responsável por realizar fraudes bancárias eletrônicas de aproximadamente R$ 2,5 milhões. As fraudes teriam sido praticadas durante o período entre janeiro de 2021 e março de 2022, com participação de empregados da Caixa Econômica Federal. Na ação, são cumpridos 30 mandados de busca e apreensão, sendo 18 em cidades do Pará, nove no entorno de Brasília, dois no Maranhão e um em São Paulo. Além disso, estão sendo executadas ordens judiciais de apreensão e bloqueio de bens e valores, com o intuito de descapitalizar a estrutura criminosa e recuperar os ativos desviados. Também foi determinado o afastamento cautelar do cargo, emprego ou função de cinco integrantes envolvidos. Balanço prévio da PF aponta que, até o momento, foram efetuadas três prisões em flagrante: duas por posse ilegal de arma de fogo e uma por posse de droga, além da apreensão de R$ 33 mil e cinco carros.