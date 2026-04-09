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Soldado mata colega em condomínio residencial de oficiais do Exército em SP

Informações preliminares do Comando Militar do Sudeste apontam que o militar manuseava uma arma quando atingiu o peito de Antonio Henrique dos Santos Sousa

  • Por Jovem Pan
  • 09/04/2026 12h38
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Reprodução / 8º Batalhão de Polícia do Exército Soldado mata colega em condomínio residencial de oficiais do Exército em SP Soldado mata colega em condomínio residencial de oficiais do Exército em SP

Um soldado do Exército Brasileiro matou o também militar Antonio Henrique dos Santos Sousa em um condomínio residencial de oficiais do Exército, na região do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, na quarta-feira (8). O militar que efetuou o disparo foi preso em flagrante e ficará detido no 8º Batalhão de Polícia do Exército (BPE), informou o Comando Militar do Sudeste.

Conforme informações preliminares da pasta, o recruta recém-incorporado manuseava uma arma quando atingiu o peito do colega. Por enquanto, não há confirmação se houve intenção no disparo.

Segundo a pasta, a área do ocorrido foi isolada e a perícia do Exército foi acionada. Em nota, o 8º Batalhão de Polícia do Exército lamentou o ocorrido e disse que prestou solidariedade aos familiares e amigos de Sousa. O batalhão também afirmou que presta todo o apoio a soldado.

“Todas as medidas administrativas para a elucidação dos fatos foram tomadas e o caso já foi comunicado ao Ministério Público Militar e à Justiça Militar”, disse o Comando Militar do Sudeste.

*Com informações do Estadão Conteúdo

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