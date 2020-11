‘Sou daltônico, todos têm a mesma cor’, diz Jair Bolsonaro no Dia da Consciência Negra

Nas redes sociais, presidente afirmou que país tem problemas maiores do que a questão racial, como a corrupção moral, política e econômica

Carolina Antunes/PR Jair Bolsonaro foi às redes sociais falar sobre racismo



O presidente da República, Jair Bolsonaro, escreveu uma série de tweets em seu perfil oficial para comentar sobre o Dia da Consciência Negra. De acordo com ele, o Brasil possui uma cultura diversa e miscigenada e que, separar as pessoas em grupos, tem única e exclusivamente a intenção de separá-las. “Existem homens bons e homens maus. São nossas escolhas que fazem a diferença”, disse em um dos trechos. No dia em que a morte de um homem negro repercutiu em todo o país, o presidente ainda afirmou que temos problemas maiores do que a questão racial. “Temos, sim, os nossos problemas, problemas esses muito mais complexos e que vão além de questões raciais. O grande mal do país continua sendo a corrupção moral, política e econômica”. Confira abaixo a íntegra das mensagens:

– Foi a essência desse povo que conquistou a simpatia do mundo. Contudo, há quem queira destruí-la, e colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre classes, sempre mascarados de "luta por igualdade" ou "justiça social", tudo em busca de poder. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 21, 2020

– Não adianta dividir o sofrimento do povo brasileiro em grupos. Problemas como o da violência são vivenciados por todos, de todas as formas, seja um pai ou uma mãe que perde o filho, seja um caso de violência doméstica, seja um morador de uma área dominada pelo crime organizado. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 21, 2020