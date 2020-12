Das 22 regiões de SP, 15 registram alta na transmissão da Covid-19

Ribeirão Preto lidera lista com índice de reprodução acima de 2 e com alerta para provável aumento no número de infectados

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO - 30/11/2020 O Estado de São Paulo regrediu da fase verde para a amarela na segunda-feira, 30



A última atualização do projeto SP Covid-19 Info Tracker mostra nesta terça-feira, 1º, que 15 das 22 regiões do Estado de São Paulo registram taxa de transmissão (Rt) da Covid-19 acima de 1, o que significa um aumento no potencial da disseminação do vírus. De acordo o levantamento, a região de Ribeirão Preto é a mais preocupante, com um número de reprodução do coronavírus de 2,05 e com um alerta de possível aumento no número de casos nos próximos dias. O Info Tracker conta com pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade de São Paulo (USP) e CEPID-FAPESP CeMEAI (Centro de Ciências Matemáticas aplicadas à Indústria), e com o apoio da FAPESP.

As subregiões com índice menor do que 1, que representa uma redução na disseminação do vírus, são: Grande SP Sudoeste (0,90), Marília (0,73), Barretos (0,65), Franca (0,60), São João da Boa Vista (0,57) e Araçatuba (0,42). Registro é a única subregião sem dados na plataforma. A cidade de Marília registou maior crescimento no número de óbitos em 7 dias. O aumento foi de 7,41%, de acordo com dados atualizados na segunda-feira, 30. Um dia após a reeleição do prefeito Bruno Covas (PSDB), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o estado, que estava na fase verde (nível 4), regrediu para a fase amarela (nível três).

Confira a lista de subregiões com Rt acima de 1: