SP abrirá estação para acolhimento nesta sexta e sábado devido as baixas temperaturas

Espaço poderá abrigar até 100 pessoas e funcionará entre as 19h e 8h da manhã do dia seguinte; Segundo a Defesa Civil, a capital deve chegar aos 8ºC nas madrugadas de sábado e domingo

Divulgação/Governo de São Paulo Abrigo emergencial da Estação Dom Pedro II sempre será aberto em dias com temperaturas iguais ou menores que 10ºC



O Governo de São Paulo vai abrir nesta sexta-feira, 16, e sábado, 17, o abrigo emergencial na Estação Dom Pedro II, da Linha 3 – Vermelha do Metrô. A ação visa o acolhimento de pessoas em situação de rua em dias de baixas temperaturas. Segundo a Defesa Civil, a capital deve chegar aos 8ºC nas madrugadas de sábado e domingo. O espaço poderá abrigar até 100 pessoas e funcionará entre as 19h e 8h da manhã do dia seguinte. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, o local contará com colchões e cobertores arrecadados por meio da Campanha do Agasalho. Ainda segundo a pasta, o Fundo Social da capital paulista disponibilizará peças de roupas de inverno, pares de meias e sacos de dormir. Também serão fornecidos jantar e café da manhã pelo programa Bom Prato. As pessoas acolhidas receberão marmitex no próprio abrigo, além de fichar para o café da manhã na unidade do restaurante na Rua 25 de Março. Segundo o órgão, os acolhidos poderão levar seus pets e reforçou que não será permitida a entrada com bebida alcoólica. O abrigo será aberto sempre que a Defesa Civil emitir alertas de temperaturas iguais ou menores que 10ºC.