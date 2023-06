Cidade do Rio terá alvará mais rápido do Brasil

Capital passará a contar com o sistema Alvará a Jato, anunciado como o mais rápido do país; iniciativa vai permitir que cidadão gere documentos em menos de um minuto

Tomaz Silva/Agência Brasil Lançamento será feito na sexta-feira, 16, em evento com o prefeito Eduardo Paes



A partir da sexta-feira, 16, o Rio de Janeiro passará a contar com o sistema “Alvará a Jato”, anunciado como o mais rápido do país, uma vez que o sistema permitirá ao cidadão gerar documentos em cerca de um minuto. O sistema permitirá ao cidadão gerar a autorização municipal de atividade e funcionamento, por autodeclaração, para atividades de baixo risco, para profissionais como cabeleireiros, manicures, costureiras, atividades religiosas, desenvolvedores de sistemas, profissionais de comunicação, design e moda, pequenos comércios varejista e atacado e fabricantes de comida e bebida artesanais. O evento de lançamento do sistema está marcado para as 10h30, na sede da Prefeitura do Rio, com a presença do prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), e dos secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, Chicão Bulhões, e de Ordem Pública, Brenno Carnevale, e de Transformação Digital e Integridade, Tony Chalita.