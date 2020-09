SP: Casas de shows, boates e salões de festa poderão funcionar como restaurantes

Decreto publicado pela prefeitura autoriza serviços a oferecerem alimentação na pandemia sem a exigência de um novo alvará

Estadão Conteúdo Durante a pandemia, casas noturnas poderão se transformar em restaurantes



A prefeitura de São Paulo autorizou que casas de shows, boates e salões de festas possam abrir com serviços de alimentação durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o decreto publicado nesta sexta, os espaços devem cumprir todos os protocolos de higiene exigidos dos restaurantes, como distanciamento social, uso de máscaras e álcool gel, medição de temperatura dos clientes e horário reduzido.

A fiscalização caberá às subprefeituras, que irão verificar que os protocolos estão sendo cumpridos pelos estabelecimentos. Caso um espaço continue funcionando após uma infração, pode ter seu alvará de funcionamento cassado. O prefeito da capital, Bruno Covas (PSDB), afirmou em coletiva que a medida atende a uma solicitação do setor, que pediu permissão para que os espaços pudessem funcionar como restaurantes.

“A orientação era que por conta do alvará de funcionamento eles teriam que solicitar um novo alvará e ao final da pandemia eles teriam que mais uma vez entrar com um processo pra poder voltar a funcionar da forma que funcionavam antes. Essa burocracia foi eliminada por conta do decreto”.

