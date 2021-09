SP começa a aplicar dose de reforço em profissionais da saúde na próxima segunda-feira

Estado também anunciou o ‘Dia V’ de mobilização para aplicação de segunda dose; mais de cinco mil pontos de vacinação no Estado estarão abertos das 7h às 19h no sábado, 2

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 29/09/2021 Dose de reforço será aplicada em profissionais da saúde que receberam a segunda dose há pelo menos seis meses



O Estado de São Paulo iniciará a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em profissionais da saúde a partir da próxima segunda-feira, 4. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 29, pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB). O cadastro vale para quem recebeu a segunda dose ou dose única da vacina há pelo menos 6 meses, ou seja, entre os meses de fevereiro e março. Ação contemplará 1 milhão de trabalhadores da área. São Paulo também anunciou o “Dia V“. A iniciativa acontecerá neste sábado, 2, e tem como objetivo a aplicação de segundas doses atrasadas. Cerca de 5 mil postos estarão abertos das 7h às 19h nos 645 municípios do Estado.

A Secretaria de Estado da Saúde ainda disponibilizará um recurso para os profissionais de saúde dos municípios para que todos possam abrir suas unidades e ter uma equipe completa para a vacinação da população. As cidades também poderão utilizar esse dia para atualizar o sistema “VaciVida” no caso de represamento de dados. As prefeituras também poderão aplicar a terceira dose nos idosos neste dia. Um segundo “Dia V” ocorrerá no dia 16 de outubro. O Estado de São Paulo ultrapassou a marca de 63 milhões de doses aplicadas, sendo 36 milhões de primeiras doses e quase 25 milhões de segundas. Foram aplicadas 1 milhão de doses únicas e 387 mil doses de reforço. Assim, 98,62% dos paulistanos com mais de 18 anos receberam pelo menos uma dose.