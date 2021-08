STF inclui Bolsonaro no inquérito das fake news por falas sobre urnas eletrônicas

Ministro Alexandre de Moraes aceitou pedido do Tribunal Superior Eleitoral, aprovado por unanimidade na última segunda-feira, 2

GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente será investigado no inquérito das Fake News



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou nesta quarta-feira, 4, o pedido do Tribunal Superior Eleitoral para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por possível conduta criminosa com falas sobre urnas eletrônicas no inquérito das fake news. O pedido foi aprovado por unanimidade em sessão de volta de semestre do tribunal na última segunda-feira, 2. Um dos responsáveis pela aprovação da solicitação foi o próprio Moraes, que disse que aguardaria a chegada do documento. Um trecho do despacho diz que um pronunciamento feito pelo presidente em live semanal no último dia 29 de julho “se revelou como mais uma das ocasiões em que o mandatário se posicionou de forma, em tese, criminosa e atentatória às Instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal, imputando aos seus Ministros a intenção de fraudar as eleições para favorecer eventual candidato – e o Tribunal Superior Eleitoral –, no contexto da realização das eleições previstas para o ano de 2022, sustentando, sem quaisquer indícios, que o voto eletrônico é fraudado e não auditável”. O documento também anexa um link de uma das lives do presidente, transmitida nesta data.