STF libera bicheiro Rogério Andrade para assistir a desfile das escolas de samba

Ministro Nunes Marques determinou retirada da tornozeleira eletrônica e revogou recolhimento noturno domiciliar; contraventor é patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel, e sua mulher, rainha de bateria

Wagner Rodrigues/Divulgação/Mocidade Independente de Padre Miguel Rogério Andrade (ao centro) com a mulher Fabíola, os carnavalescos Renato e Márcia Lage (à dir.) e o coreógrafo Marcelo Misailidis (à esq.)



O STF (Supremo Tribunal Federal) determinou a retirada da tornozeleira eletrônica e revogou o recolhimento noturno domiciliar imposto a Rogério Andrade, acusado de chefiar uma organização criminosa no Rio de Janeiro. Andrade buscava autorização para assistir ao desfile das escolas de samba pessoalmente, já que sua esposa foi rainha da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, agremiação da qual ele é patrono. A liberação do bicheiro ocorreu após uma decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que concedeu um habeas corpus a seu favor. O Tribunal de Justiça do Rio determinou a soltura do contraventor no final de 2022, estabelecendo medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar noturno. Andrade foi preso em flagrante em agosto pela 1ª Vara Especializada em Crime Organizado, a pedido do Ministério Público do Rio.

Durante uma operação da Polícia Federal, documentos foram encontrados em sua residência em Petrópolis, indicando que ele continuava atuando como líder de sua organização criminosa. O ministro Kassio Nunes Marques, do STF, foi responsável por determinar a retirada da tornozeleira eletrônica e revogar o recolhimento noturno domiciliar de Rogério Andrade. A decisão foi tomada levando em consideração o pedido da defesa do contraventor, que buscava a liberação para participar do desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA