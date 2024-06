STF ordena prisão de 206 envolvidos nos atos de 8 de Janeiro por descumprimento de medidas cautelares

Operação Lesa Pátria já teve 27 fases desde o início de suas investigações; ao todo, são 206 procurados, dos quais 45 já foram capturados até o momento

A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (6) mandados de prisão contra foragidos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A ação foi determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, no âmbito da Operação Lesa Pátria, que identifica os envolvidos nas ações que culminaram com invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no início de 2023. Buscas e prisões acontecem em 18 Estados e incluem os acusados, por não cumprirem as medidas cautelares impostas, como os que violaram tornozeleiras de monitoramento e deixaram o país. Ao todo, são 206 procurados, dos quais 38 já foram capturados.

A Operação Lesa Pátria já teve 27 fases desde o início de suas investigações e segue em busca de responsabilização dos participantes dos atos, desde populares até autoridades omissas e financiadores do movimento.