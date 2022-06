‘Superlua de Morango’ pode ser vista a olho nu nesta terça-feira em todo o Brasil

Fenômeno acontece quando a lua está próxima do ponto mais perto da Terra durante sua órbita

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Superlua pode ser vista durante a noite desta terça-feira,14, em todo o Brasil



Uma “Superlua de Morango” está visível, na noite desta terça-feira, 14, em todo o Brasil. O fenômeno acontece quando a lua está próxima do ponto mais perto da Terra durante sua órbita, chamado de perigeu. De acordo com especialistas, a lua fica maior e mais brilhante. O nome remete-se à época de colheita de morangos no hemisfério norte, principalmente nas regiões do Estados Unidos e do Canadá. Por outro lado, o termo “superlua” foi apelidado pelo astrólogo americano Richard Nolle em 1979. A Superlua de Morango poderá ser vista a olho nu durante toda à noite.