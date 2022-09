Surto de meningite faz São Paulo reforçar imunização contra a doença

Foram cinco casos registrados entre 16 de julho e 15 de setembro deste ano; uma mulher morreu no início do mês passado, vítima da doença

Pixabay / KitzD66 Vacina contra meningite foi intensificada após notificações de casos



O surto de meningite meningocócica nos bairros da Zona Leste de São Paulo e nos distritos da Vila Formosa e Aricanduva fez com que a Prefeitura de São Paulo intensificasse a imunização contra a doença nas regiões afetadas. Foram cinco casos registrados entre 16 de julho e 15 de setembro deste ano. Uma mulher, de 42 anos, morreu no início do mês passado, vítima da doença. O público-alvo são moradores de 3 meses a 64 anos. A vacinação está sendo efetuada em áreas abrangentes de quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs): UBS Vila Formosa II, Assistência Médica Ambulatorial (AMA)/UBS Integrada Guarani, UBS Jardim Iva e Ubs Comendador José Gonzalez. Uma ação de prevenção foi iniciada após as notificações. Medicamentos preventivos foram distribuídos para pacientes que vivem próximos dos infectados. Até o momento, 7,4 mil pessoas foram imunizadas.