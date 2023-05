Suspeita de enviar bombons envenenados para mulher é presa no Rio de Janeiro

Vítima recebeu o presente de forma anônima, passou mal ao ingerir os doces e morreu; segundo a polícia, o crime teria sido motivado por ciúmes

Reprodução/Facebook/Arquivo Pessoal Lindaci Viegas Batista morreu após comer bombons envenenados



Uma mulher foi presa nesta quarta-feira, 24, no Rio de Janeiro, suspeita de provocar a morte por envenenamento de Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos. O caso aconteceu no último sábado, 20, dia do aniversário da vítima. Lindaci recebeu uma caixa de bombons e um buquê de flores sem remetente. A entrega foi realizada por um motoboy, na loja do namorado da vítima, na Vila Isabel, zona norte da cidade. A mulher suspeitou e ligou para o ex-marido, que brincou e disse ter sido ele que enviou o presente. Mais tranquila, Lindaci resolveu comer os bombons. Depois de consumir os doces, ela começou a passar mal e chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu. Os dois filhos da vítima chegaram a comer o chocolate, mas cuspiram após sentir um gosto ruim.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi contratado no bairro Acari, na zona norte da cidade. A principal linha de investigação da polícia é de que o crime foi motivado por ciúmes. De acordo com a investigação, a mulher teve um relacionamento com o ex-companheiro de Lindaci. A suspeita desconfiou de que o homem estava traindo ela com a vítima. Os policiais localizaram e prenderam a mulher, que deve responder por homicídio duplamente qualificado, provocado por envenenamento e motivo fútil. A corporação não informou se ela confessou o crime. O caso é investigado pela 20ª DP (Vila Isabel). A Jovem Pan tenta localizar a defesa da investigada.