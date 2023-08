Suspeito de feminicídio contra policial civil no DF morre em confronto com a PM em Goiás

Vítima foi encontrada morta na casa onde morava com os filhos; homem apontado como o autor do crime é o ex-companheiro da mulher

Arquivo Pessoal - Valderia da Silva Barbosa Peres/Divulgação/PCDF Valderia da Silva Barbosa, vítima de feminicídio, e Leandro Peres Ferreira, apontado como suspeito do crime



Um homem suspeito de matar uma policial civil no Distrito Federal morreu na madrugada desta segunda-feira, 14, após entrar em confronto com a Polícia Militar de Goiás. O suspeito foi localizado em Porangatu, no interior do Estado. Valderia da Silva Barbosa Peres, de 45 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro na última sexta-feira, 11, em Arniqueiras-DF, segundo informou a Polícia Civil. A mulher atuava pela na Delegacia de Atendimento à Mulher II (Deam II), em Ceilândia. O corpo da vítima foi encontrado pelo filho, por volta das 12h30. Ele contou aos policiais que chegou na casa da mãe e que ela não atendeu. Além disso, a porta do quarto estava fechada. O filho da vítima conta que deu a volta na residência, foi até a janela do quarto e abriu por fora. Ele entrou no cômodo e encontrou a mãe caída no chão do banheiro. Ele relatou que a mão estava vestida, cercada de sangue e tinha corte profundo no pescoço. O principal suspeito do crime era o ex-companheiro da vítima, identificado como Leandro Peres Ferreira, de 47 anos. Os policiais iniciaram a busca pelo homem.

De acordo com as investigações, o homem teria permanecido na casa da policial, onde ela vivia com os filhos, por três horas, aguardando a chegada da vítima. Segundo a polícia, a informação indica que o homem premeditou o crime. Ainda segundo a PCDF, o veículo utilizado pelo suspeito foi encontrado abandonado na casa de sua mãe, em Taquatinga Norte. Na sequência, Leandro teria sacado dinheiro em um agência bancária na tentativa de financiar a própria fuga, segundo a corporação. As buscas foram intensificadas e o suspeito foi localizado em Porangatu, no norte de Goiás. Os policiais receberam a informação de um motorista de aplicativo, que desconfiou após o passageiro oferecer R$ 3 mil para ir até o Maranhão. Segundo a PCDF, a Polícia Militar de Goiás iniciou um patrulhamento na região e conseguiu localizar o suspeito. De acordo com a polícia, ele reagiu à abordagem dos policiais. Os agentes reagiram e atiraram contra o suspeito. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em um hospital da região. A arma utilizada por Leandro foi apreendida.

O cortejo fúnebre começou às 13 horas desta segunda-feira. A cerimônia conta com apoio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e da Polícia Militar (PMDF). O corpo de Valderia será cremado em Formosa-GO, em cerimônia restrita à família.