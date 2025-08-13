Jovem Pan > Notícias > Brasil > Suspeito de matar gari em BH tem prisão em flagrante convertida em preventiva

Suspeito de matar gari em BH tem prisão em flagrante convertida em preventiva

Ministério Público destacou que se trata de homicídio duplamente qualificado, em razão do autor ter dificultado a defesa do ofendido e o crime ter sido motivado por discussão banal

  • Por Jovem Pan
  • 13/08/2025 17h48
Montagem: Reprodução/Redes Sociais À esquerda, Laudemir de Souza Fernandes, gari assassinado em rua de Belo Horizonte; à direita, Renê da Silva Nogueira Júnior, o suspeito À esquerda, Laudemir de Souza Fernandes, gari assassinado em rua de Belo Horizonte; à direita, Renê da Silva Nogueira Júnior, o suspeito

O empresário Renê da Silva Nogueira Junior, de 47 anos, suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, no bairro Vista Alegre, região oeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, conforme determinou a Justiça de Minas Gerais. “Em audiência de custódia realizada na manhã desta quarta-feira, o promotor de Justiça Alderico de Carvalho Júnior requereu a homologação da prisão em flagrante de um empresário, preso pelo homicídio do gari Laudemir de Souza Fernandes, ocorrido durante uma discussão de trânsito enquanto a vítima trabalhava”, afirmou o MPMG, na manhã desta quarta-feira (13), quando foi confirmada a decisão, atendida pela Justiça.

Segundo a decisão, o promotor pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na periculosidade concreta do agente. “O Ministério Público destacou que se trata de homicídio duplamente qualificado – em razão do autor ter dificultado a defesa do ofendido e o crime ter sido motivado por discussão banal. O MPMG considerou que a gravidade da conduta extrapola o que seria admitido como normal”, ressaltou.

Na decisão, o Ministério Público destacou o passado criminal violento do acusado, argumentando que isso evidencia seu temperamento explosivo e justifica a necessidade de sua prisão preventiva para não violar a ordem pública. Desta forma, o juiz concordou com essa avaliação e decretou a prisão preventiva. Conforme a investigação, o suspeito foi localizado e detido na manhã de segunda-feira (11) em uma academia horas após ter cometido o crime. “Testemunhas reconheceram tanto o autor quanto o carro e parte das iniciais da placa como elementos de autoria”, acrescentou a instituição pública. Ainda segundo testemunhas, ele teria usado a arma da esposa, que é delegada.

Relembre o caso

De acordo com o registro da ocorrência, um caminhão de coleta de lixo estava parado na esquina das ruas Jequitibá e Modestina de Souza, quando um carro BYD cinza vinha na direção contrária e se aproximou da coleta. Renê teria sacado uma arma e ameaçado atirar na condutora do caminhão da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). Logo em seguida, ele atirou contra o gari que estava trabalhando na coleta. O trabalhador da limpeza urbana foi atingido na região torácica, perto das costelas. O gari foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santa Rita, em Contagem, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia também

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Sarah Paula

Comentários

