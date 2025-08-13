Suspeito de matar gari em BH tem prisão em flagrante convertida em preventiva

Ministério Público destacou que se trata de homicídio duplamente qualificado, em razão do autor ter dificultado a defesa do ofendido e o crime ter sido motivado por discussão banal

O empresário Renê da Silva Nogueira Junior, de 47 anos, suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, no bairro Vista Alegre, região oeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, conforme determinou a Justiça de Minas Gerais. “Em audiência de custódia realizada na manhã desta quarta-feira, o promotor de Justiça Alderico de Carvalho Júnior requereu a homologação da prisão em flagrante de um empresário, preso pelo homicídio do gari Laudemir de Souza Fernandes, ocorrido durante uma discussão de trânsito enquanto a vítima trabalhava”, afirmou o MPMG, na manhã desta quarta-feira (13), quando foi confirmada a decisão, atendida pela Justiça.

Segundo a decisão, o promotor pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na periculosidade concreta do agente. “O Ministério Público destacou que se trata de homicídio duplamente qualificado – em razão do autor ter dificultado a defesa do ofendido e o crime ter sido motivado por discussão banal. O MPMG considerou que a gravidade da conduta extrapola o que seria admitido como normal”, ressaltou.

Na decisão, o Ministério Público destacou o passado criminal violento do acusado, argumentando que isso evidencia seu temperamento explosivo e justifica a necessidade de sua prisão preventiva para não violar a ordem pública. Desta forma, o juiz concordou com essa avaliação e decretou a prisão preventiva. Conforme a investigação, o suspeito foi localizado e detido na manhã de segunda-feira (11) em uma academia horas após ter cometido o crime. “Testemunhas reconheceram tanto o autor quanto o carro e parte das iniciais da placa como elementos de autoria”, acrescentou a instituição pública. Ainda segundo testemunhas, ele teria usado a arma da esposa, que é delegada.

Relembre o caso

De acordo com o registro da ocorrência, um caminhão de coleta de lixo estava parado na esquina das ruas Jequitibá e Modestina de Souza, quando um carro BYD cinza vinha na direção contrária e se aproximou da coleta. Renê teria sacado uma arma e ameaçado atirar na condutora do caminhão da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). Logo em seguida, ele atirou contra o gari que estava trabalhando na coleta. O trabalhador da limpeza urbana foi atingido na região torácica, perto das costelas. O gari foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santa Rita, em Contagem, mas não resistiu aos ferimentos.

